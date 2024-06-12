بإنه تبدع في مسيرة فنية متجددة وتطلق "قلبي ما ينام"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعود الفنانة بإنه الفلسطينية الأصل بقوة إلى الساحة الفنية بإطلاق أغنيتها الجديدة "قلبي ما ينام" التي هي من كلمات راول وألحانها الخاصة وتوزيع Emdee Jabr وهي من إنتاج Artists Factory، تم تصوير هذه الأغنية في لبنان تحت إشراف المخرج المبدع رامي نبها، مما أضاف للأغنية لمسة بصرية مميزة تتناسب مع ستايل الأغنية وجمالياتها.

معلومات عن بإنه



تُعرف بإنه بفنها المتجدد الذي يمزج بين الموسيقى العصرية والستايل الفريد، مما يجعلها فنانة متكاملة وشاملة، لا تقتصر موهبتها على الغناء فحسب، بل تمتد لتشمل الكتابة والتلحين، حيث تشارك بشكل فعال في كتابة وتلحين أعمالها. هذا التوجه الإبداعي يساهم في إبراز شخصيتها الفنية بشكل أكبر ويعكس تجربتها الذاتية وحكاياتها الخاصة.

مشاركة بإنه في المهرجانات الدولية



كان لبانه حضور مميز ضمن فعاليات عدة مهرجانات دولية، منها مهرجانات في السعودية ولندن، حيث أظهرت من خلال مشاركتها هذه قدرتها على جذب الجمهور والتفاعل معه بشكل كبير، نجحت بإنه في ترسيخ مكانتها كفنانة محترفة في الساحة الفنية العربية والدولية وهي تخطط وتعمل ضمن فريقها الخاص يتضمن مبدعين في الوسط الفني وأخصائيين في صناعة الموسيقى.



تُعتبر بإنه مؤسسة لموسيقى "جازيات" و"إلكترونيات"، وهي نوعية موسيقية تجمع بين الجاز والموسيقى الإلكترونية. هذه المبادرة الفنية الفريدة تعكس جرأتها وابتكارها في تقديم موسيقى جديدة ومختلفة تتماشى مع تطلعات الشباب وذوقهم الموسيقي المتجدد.



تركز بإنه في أغانيها على مواضيع الحب والاجتماعيات، مما يجعل كلمات أغانيها قريبة من القلوب ومعبرة عن تجارب الناس اليومية. تتميز أغانيها بعمق المعاني والصدق في التعبير، مما يجعلها تلامس مشاعر مستمعيها بشكل خاص.

تشتهر بإنه بمقولتها الشهيرة "أنا امرأة أفضل حين أغنّي"، وهي مقولة تلخص شغفها بالفن والغناء، حيث تعتبر أن الغناء هو الوسيلة التي تعبر من خلالها عن أفضل ما لديها من أحاسيس ومشاعر. بفضل هذا الشغف والإخلاص لفنها، تستمر بإنه في تحقيق النجاح والتألق في مسيرتها الفنية كما ستطلق تباعًا عدّة أعمال خلال خلال السنة مع شركة إدراة أعمالها Artists Factory