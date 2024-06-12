نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنبؤات بافتتاحية قوية في شباك التذاكر لفيلم Inside Out 2 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ظهرت تنبؤات الخبراء بشأن أداء فيلم الرسوم المتحركة الجديد من ديزني Inside Out 2 في شباك التذاكر بعد طرحه رسميا بصالات العرض.

وبحسب ديد لاين، تنبأ الخبراء أن يحقق الفيلم افتتاحية تصل لـ 135 مليون دولار في أسبوعه الأول من العرض.

وكانت قد شهدت مدينة لوس أنجلوس احتفالية مميزة بالعرض الخاص للجزء الثاني من فيلم ديزني للرسوم المتحركة Inside Out 2.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، بحضور أبطاله المؤدين للأصوات الرئيسية ومنهم مايا هوك وإيمي بوهلر.

عودة Moana 2

وتعود ديزني بقوة عبر مجموعة مميزة من الاعمال الكارتونية الشهيرة، بعد طرحها للإعلان الترويجي للموسم الثاني من فيلم Moana 2.

ونقلت ديلي ميل، الاعلان التشويقي لفيلم الرسوم المتحركة الناجح، الذي يعود بمشاركة دوين جونسون في اداء الصوت الرئيسي.

مسلسل Vision

واعلنت ستديوهات مارفل رسميًا عن نيتها لطرح عمل تليفزيوني خاص بشخصية "فيشن" التي قدمها النجم بول باتني في مسلسل "واندا فيشن".

ووفق ديدلاين، المسلسل الخاص بشخصية فيشن، من المقرر طرحه كعمل أصلي من أعمال منصة ديزني بلص، لعام 2026.

يأتي ذلك بعد أن وقع اختيار ستديوهات مارفل على الكاتب ماكل ليسلي، ليكون المؤلف الرسمي لأول فيلم سينمائي تطرحه مارفل بشكل خاص لعالم ابطال إكس مين.

ووفق ديد لاين، تستعد مارفل للعمل على عالم كامل من عالم اكس مين بعد استردادها لحقوق الشخصيات.