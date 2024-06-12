نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد يوسف أبرز حضور فعاليات نادي السينما أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وسط حضور جماهيري وسينمائى كبير أقيمت مساء أمس فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة الذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د حسين بكر بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش بسينما الإبداع بدار الأوبرا المصرية.

حيث حضر فعاليات النادي عدد كبير من السينمائيين من بينهم المخرج خالد يوسف والمخرج أشرف فايق إلي جانب صناع الأفلام التي تم عرضها بالنادي.



قائمة بأسماء الأفلام التي تم عرضها



حيث تم عرض كلًا من الفيلم الروائى القصير: فرصة تانية إخراج إبرام سمير والذي يتناول قصة علاء الذي لم يستسلم بعد ضياع فرصة عمره حتى يحقق حلمه ويقرر ان يثبت لنفسه وللآخرين بقدرته على الوصول إلى هدفه.

والفيلم الروائي القصير: اثنين ونصف إخراج عصام حيضر والذي يتناول قصة شاب يقضى وقت مع حبيبته فى منزله ولكن الأمورلاتحقق بالشكل المألوف

وفيلم روائى قصير: بقعة سودة إخراج احمد شمس والذي يتناول قصة شاب يدخل فى صراع نفسى مع ذاته عندما يتم توجية سؤال له من احدى الفتيات التي أعجب بها عن عمله.



تفاصيل الندوة



وعقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر المشرف الفني علي النادي حيث تم خلالها مناقشة الأفلام مع صُناعها والجمهور.