توم هاردي يشارك جودي كومر الاحتفال بعرض The Bikeriders

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت النجمة جودي كومر بالعرض الخاص لفيلمها لجديد The Bikeriders الذي يشهد عودتها للسينما من جديد بعد فترة غياب.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم الذي يشاركها في بطولته، النجم توم هاردي، والنجم الشاب اوستن بتلر.

وقريبًا يجتمع الثنائي المميز ماهرشالا علي وتوم هاردي في بطولة عمل فني جديد تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة.

ووفق ديد لاين، المشروع الفني يطرح بعنوان 77 Blackout، وستدور أحداثه في مدينة نيويورك في إطار من الجريمة والتشويق.

الفيلم وقع الاختيار على كاري جوجي ليقوم بمهمة الإخراج، ومن إنتاج تشارلز روفين منتج اوبنهايمر.

تعاوانات مرتقبة في هوليوود

في السياق نفسه، يستعد نجم الاكشن البريطاني "جيسون ستاثم" لمشروع سينمائي جديد، يتعاون به مع صديقة المقرب النجم سيلفستر ستالون.

ووفق "ديد لاين"، المشروع السينمائي الجديد، سيكون فيلم بعنوان Levon’s Trade، سيكون من اخراج المخرج "ديفيد آيار".

وستكون مهمة سيلفستر ستالون في الفيلم، أنه سيكون كاتبا للسيناريو والنص السينمائي، وهو الأمر الذي عرف بموهبته به، كما سبق له كتابة أعمال مثل سلسلة "روكي".

تعويض الاخفاق

ويأتي هذ التعاون بعد أن سبق وحصل الجزء الجديد المنتظر من سلسلة أفلام Expend4bles للنجم سيلفستر ستالون على انتقادات لاذعة من النقاد قبل طرحه بصالات العرض.

ووفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميل، تناول النقاد الفيلم بانتقادات كبيرة، بشرت بتحقيقه لمستوى منخفض من الإيرادات عند طرحه للعرض رسميًا، وهو ما حدث بالفعل، ما ادى لعدم استمرار الفيلم لفترة طويلة بصالات العرض.