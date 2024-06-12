منصة Watch it تطرح آخر حلقتين من مسلسل "دواعي السفر"

القاهرة - محمد ابراهيم - عرضت اليوم الأربعاء الحلقات الأخيرة من مسلسل “دواعي السفر” وهما الحلقة التاسعة والعاشرة عبر منصة Watch It والمنصات الإلكترونية الأخرى، وقد حقق العمل نجاحًا كبيرًا منذ عرض الحلقات الأولى منه.

صناع مسلسل دواعي السفر

شارك في بطولة مسلسل "دواعي السفر" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: أمير عيد،كامل الباشا، جلا هشام، نادين، أيمن الشيوي، أحمد فاضل، نادر جودة، آية هشام، دينا وائل، ومن إخراج وتأليف محمد ناير.

أحداث مسلسل دواعي السفر

تدور أحداث العمل في إطار نفسي تشويقي، وتلعب نادين دور طبيبة نفسية، والعمل يلقي الضوء على الصراعات النفسية التي يمر بها الشباب والكبار ومن ثم تدفعهم للانتحار، حتى يلتقي الاثنان بعد أن يتعرض ابراهيم لحالة إغماء ومنها يسقط على الأرض، مما يدفع جاره علي لأخذه إلى المستشفى، وبعدها يقرر إبراهيم تغيير شكل حياته، ويساعده علي في ذلك، كما يبدآن معًا رحلة يستمتعان فيها بعلاقة صداقة أقرب بعلاقة الأب بابنه، وتتوالى الأحداث.