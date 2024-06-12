دانيال كريج يظهر في اللقطات الأولى من تصوير مشاهد 1 Wake Up Dead Man: A knives Out Mysterys

القاهرة - محمد ابراهيم - ظهر النجم الكبير دانيال كريج في اللقطات الأولى من تصوير مشاهد الجزء الجديد من سلسلة أفلام الجريمة الشهيرة Knives Out.

ونقلت ديلي ميل، لقطات من موقع تصوير مشاهد الفيلم الذي يطرح في جزئه الجديد بعنوان Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

ذلك بعد أن تم الإعلان رسميًا عن نضم الثنائي الشاب، جوش اوكونر وكي سبايني لابطال الجزء الجديد القادم من فيلم Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.

ووفق ديد لاين، الفيلم يطرح ضمن سلسلة شهيرة لأفلام الجريمة والغموض، مع عودة النجم دانيال كريج في دور البطولة.

وكان قد كشف النجم دانيال كريج عن مفاجآة تتعلق بآخر أفلامه التي جسد بها شخصية جيمس بوند في حوار جديد أجراه مؤخرًا.

ووفق صحيفة ديلي ميل، في حواره الجديد، كشف دانيال كريج عن أسرار تتعلق بمجريات أحداث الجزء الأخير له في شخصية 007.

وفي حواره الجديد مع مجلة Sunday Times Culture، قال النجم دانيا كريج أنه كان صاحب فكرة أن يتم قتل شخصية جيمس بوند في الفيلم الأخير لهذه الشخصية الشهيرة، الذي طرح بعنوان "نو تايم تو داي".

الفيلم في ختامه شهد مقتل شخصية جيمس بوند، من تجسيد النجم دانيال كريج، واضعا بذلك ختامًا لـ 5 أفلام قدم بها دانيال كريج شخصية بوند، واختتم بعد ذلك مسيرته في تجسيد هذه الشخصية.

وفي حواره أوضح دانيال كريج وجهة نظره بان يتم قتل شخصية بوند في نهاية الفيلم، حتى يكون من الممكن أن يتم بناء الشخصية من جديد، في الوقت الذي بدأت به الشركة المنتجة للسلسلة بالبحث عن البديل القادم لكريج.

نهاية الرحلة

وفيلم جيمس بوند الأخير no time to die، كان هو ختام الرحلة بالنسبة لدانيال كريج في تجسيده لشخصية جيمس بوند.

ذلك بعد أن قدم كريج هذه الشخصية في 4 أجزاء، وكان no time to die، هو الخامس بالنسبة له، وكان من ضمن أجزاء الفيلم التي جسدها، "كوانتم أوف سولاس" و"كازينو رويال"، و"سكاي فول"، و"سبيكتر"، وختاما كان فيلم "نو تايم تو داي".

شائعات وترشيحات

وحتى الآن يحيط الغموض بالنجم الذي سيتقرر اختياره لتجسيد أفلام جيمس بوند في المستقبل، والشائعات لفترة احاطت بفنانين مثل هنري كافيل وادريس البا لتجسيد شخصية جيمس بوند.

هذه الشائعات التي أصرت على نفيها الشركة المنتجة للسلسلة الشهيرة مع استمرار التكهنات بشأن من سيقع عليه الاختيار في المستقبل.