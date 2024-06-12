قنوات ART تنعي فاروق صبري: أعماله علامة من علامات تاريخنا الفني

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أحمد جودة - القاهرة - نعت شبكة قنوات راديو وتلفزيون العرب ART وجميع العاملين بها الكاتب والمنتج الكبير، رئيس غرفة صناعة السينما فاروق صبري، الذي رحل عن عالمنا في ساعة متأخرة من مساء أمس، بعد مسيرة حافلة بالعديد من الأعمال السينمائية والمسرحية التي ستظل خالدة في وجدان المشاهد المصري والعربي، كعلامة من علامات تاريخنا الفني.

تعاونات فاروق صبري



وتعاون الكاتب الكبير فاروق صبري خلال مشواره الفني مع كبار النجوم منهم فريد شوقي، عادل إمام، رشدي أباظة، نادية لطفي، هند رستم، أحمد مظهر، نادية الجندي، فؤاد المهندس، حسن يوسف، شمس البارودي، شويكار، حسين فهمي، نجلاء فتحي، محمود ياسين، عادل أدهم، ميرفت أمين، محمود عبد العزيز، سمير صبري، سمير غانم وليلى علوي.



أبرز أعمال فاروق صبري



وقدم "صبري" خلال مشواره العديد من الأعمال الفنية التي لاقت نجاحا كبيرا لدى الجمهور منها مسرحية "الزعيم" وأفلام "ليلة بكى فيها القمر"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "البحث عن فضيحة"، "احنا بتوع الأتوبيس"، "كلمة شرف"، "رحلة الأيام"، "ليتني ما عرفت الحب"، "خللي بالك من جيرانك"، "ولا من شاف ولا من دري"، "أجازة غرام"، "مطاردة غرامية"، "اتنين على الطريق" و"الظالم والمظلوم".