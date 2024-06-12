لطيفة ضيفة "سبوت لايت" مع شيرين سليمان

القاهرة - محمد ابراهيم - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، السوبر ستار لطيفة والتي تكشف عن تفاصيل تصويرها لأربع أغاني جديدة بطريقة الفيديو كليب، وتتحدث عن استعانتها لأول مرة بتقنية الذكاء الاصطناعي في الأغاني الجديدة وهي مفيش ممنوع وبتقول جرحتك و100 كداب وياليالي،

لطيفة تكشف عن كواليس ألبومها الجديد

كما تتحدث أيضًا عن كواليس ألبومها الجديد الذي يحمل عنوان مفيش ممنوع والذي يتكون من عشر اغاني منهم أغنية باللهجة التونسية و9 أغاني باللهجة المصرية، وتعاونت لطيفة في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزيعين كما تعاونت أيضًا مع المخرج وليد ناصيف في اخراج الأغاني الأربعة، وتتحدث أيضًا في اللقاء عن تعاونها مع القيصر كاظم الساهر وعن كواليس أشهر أغانيها، كما تتحدث عن حياتها الشخصية وعلاقتها بوالدتها وتفاصيل أخرى عديدة.

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة الحادية عشر مساءً.