نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة الثقافة تنعي الكاتب والمنتج فاروق صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، الكاتب والمنتج، فاروق صبري، رئيس غرفة صناعة السينما، الذي وافته المنية، أمس.

نعي وزيرة الثقافة

وقالت وزيرة الثقافة في بيان صحفي لها: "فقد الوسط السينمائي والفني أحد أبرز رجاله، كاتبًا متفردًا، والذي رحل تاركًا خلفه إرثًا فنيًا غنيًا، سيبقى في ذاكرة الأجيال القادمة".

وأضافت وزيرة الثقافة: "كان فاروق صبري رمزًا للكاتب المبدع، ونموذجًا يحتذى به، بأعماله المتميزة التي عالجت قضايا المجتمع بذكاء وحرفية".

وأعربت وزيرة الثقافة عن خالص تعازيها لعائلة الراحل وأصدقائه، داعية الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

معلومات عن فاروق صبري

وفاروق صبري أحد مؤسسي شركتي "أوسكار"، و"الإخوة المتحدون" للإنتاج، وشارك في إنتاج عشرات الأعمال الفنية، كما شغل منصب رئيس مجلس إدارة "غرفة صناعة السينما".



ومن أبرز أعماله: "البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، احنا بتوع الأوتوبيس، الزعيم"، وغيرها من الأعمال المتميزة.