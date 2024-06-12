نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كيد البسوس" و"اللعبة" بمهرجان فرق الأقاليم المسرحية.. الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد قصر ثقافة روض الفرج في السادسة مساء اليوم، العرض المسرحي "كيد البسوس" لفرقة سمالوط، تأليف درويش الأسيوطي، وإخراج غريب مصطفى، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته السادسة والأربعين، المقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الجاري.

عرض كيد البسوس

يناقش العرض مشكلة انتشار الثأر بين القبائل، من خلال قصة "حرب البسوس" التي استمرت نحو 40 عامًا بين قبيلتي "تغلب" و"بكر" أشهر القبائل القديمة بالجزيرة العربية، وذلك في قالب غنائي استعراضي.

عرض اللعبة

وفي الثامنة مساءً يشهد مسرح السامر بالعجوزة عرض "اللعبة" لفرقة سوهاج، عن نص الكاتب السويسري فريدريش دورينمات، دراماتورج وإخراج مصطفى إبراهيم.

وتدور أحداثه حول مسافر تتعطل سيارته بقرية غريبة، ويستضيفه أهلها ويقنعونه باللعب معهم، ويُحكم عليه بالسجن لأخطاء قد لا يعاقب عليها القانون، ولكن تعاقب عليها الإنسانية.

المهرجان تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضًا مسرحيا تقدم بالمجان للجمهور، وتتكون لجنته التحكيمية من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة ومدير المهرجان المخرج السعيد منسي.