نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. محمد الشرنوبي يطرح "إستغنينا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان محمد الشرنوبي لطرح أحدث أغنياته اليوم، بعنوان إستغنينا ومن المقرر طرحها في تمام الساعة 5 مساءً عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وروج للأغنية منذ عدة أيام بمقطع صغير منها وتفاعل معه عدد كبير من الجمهور.

شرنوبي ينتظر إقامة جبرية

وينتظر الفنان محمد الشرنوبي طرح أحدث أعماله الدرامية وهو "إقامة جبرية"، وهو من بطولة هنا الزاهد وصابرين، وآخرون من النجوم، وومن المقرر طرحه خلال الفترة القادمة، ويتكون المسلسل من 10 حلقات، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج، وتتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة.



آخر أعمال محمد الشرنوبي الغنائية

كانت آخر أغاني محمد الشرنوبي "كان نفسي" التي طرحها منذ فترة عبر قناة الرسمية بيوتيوب وحقق بها نجاحًا كبيرًا، وهى من كلمات مصطفى ناصر، وألحان محمد الشرنوبي، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، وإنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمدجابر.



كلمات أغنية كان نفسي



كان نفسي أقول إنه استحاله.. أفضل كده

كان نفسي مابقاش حالتي حالة.. بالشكل ده

كان نفسي اشوفني أكون عارفني والسنين طول السنين.. جايبة جديد

كان نفسي لما أعيش ماكنش عشت والسلام

كان نفسي أفهم قبل ما ابقى كبرت ع العلام

كان نفسي لما اقول كلام ماتوهش فـ الكلام.. كان نفسي لما احكي عني اخش فـ المفيد

كان نفسي أكابر

كان نفسي أعافر

كان نفسي لما تيجي فرصة ابقى قادر

كان نفسي الاقي

نفس اتفاقي

وأما اللي فات يضيع ابص ع اللي باقي

كان نفسي الاقي مكان فـ الحياة

متشالي فيه حد برتاح معاه

يفضل معايا فـ طريق ابتداه.. كان نفسي مابقاش وحيد

كان نفسي مرة يجي لقلبي نوم

من غير ما يبكي ويشكي ف هموم

كان نفسي انام ليلة والصبح اقوم.. ماسألش نفسي انت مين

كان نفسي ليلة

ماتجيش طويلة كان نفسي انسى كلمة ما باليد حيلة