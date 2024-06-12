نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرح الإعلان التشويقي لفيلم Ishq Vishk Rebound في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الإعلان التشويقي الرسمي للفيلم الرومانسي الجديد المنتظر Ishq Vishk Rebound، الذي يرتقب أن يعيد إحياء نجاح الأعمال الرومانسية في بوليوود.

ووفق إنديا توداي، الفيلم يشارك في بطولته روهيت ساراف وباشمينا روشان، ويطرح للعرض بتاريخ 21 يونيو الجاري.

أزمة تأجيل

الموعد الجديد، يأتي بعد أن تم تأجيل الفيلم القادم "Ishq Vishk Rebound" بطولة روهيت ساراف وباشمينا روشان بسبب عدم اهتمام كبار الموزعين بالفيلم.

ووفق إنديا توداي، يأتي التأجيل على الرغم من جاهزيته الكاملة، إلا أن الفيلم قد يحصل على إصدار محدود ومن ثم يجد جمهوره على منصة البث المباشر.

أفلام بوليوود الشبابية

وكان قد طرح الإعلان الترويجي الرسمي للفيلم الهندي الشبابي الجديد LSD 2، ضمن أحدث مشروعات بوليوود الشبابية.

ونقل إنديا توداي الاعلان الترويجي الرسمي للفيلم الجديد، الذي يتناول قضية العلاقات العاطفية التي يعيشها الشباب عبر الانترنت.