مبروك لزينة العرايس".. لطيفة تهئى شيرين عبد الوهاب بخطبتها

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة لطيفة على تهنئة المطربة شيرين عبد الوهاب، بعد إعلان خطبتها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع “إكس”، حيث كتبت تغريدة قالت فيها: "مبروك لزينة العرايس شيري، ويا رب ترجع شيرين اللي نعرفها بالحب الصادق والاختيار الصائب”.

شيرين عبد الوهاب



وفي سياق متصل، أعلنت صحفية لبنانية عن خطبة الفنانة شيرين عبد الوهاب لرجل أعمال، ومن المقرر عقد قرانها خلال الأيام المقبلة.



وهنأ الفنان حسام حبيب زوج شيرين عبد الوهاب السابق، خلال برنامج Et بالعربي، على خطبتها، قائلًا: "ألف ألف مبروك واتمنالك أحلى حياة في الدنيا وسعاده انتي عارفة، العشرة والصداقة اللي بينا وهي دي اللي بتدوم، وبتمنالها الرضا والسعادة وتفضل أحلى حاجة في الدنيا".



آخر أعمال شيرين عبد الوهاب



والجدير بالذكر أن آخر أعمال شيرين عبد الوهاب أغنية الدهب، التي طرحتها مؤخرًا وحققت من خلالها نجاحًا كبيرًا.



وتقول كلمات أغنية “الدهب”: “قالوا الدهب اللي بيلمع عمره ما بيصدي ياما نصحنا ما قولنالك قولنالك هدي لفيت الدنيا أهو وجيتلي وهتبوس على يدي مش كان من الأول إحنا استغنينا عيني علي اللي بيتجرأ لما



بيطرق اتهور مسمعش اتهور معرفش يفرق النية اللي متبقاش سالكة دايمًا بتغرق مش كان من الأول إحنا استغنينا.. ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا مالك واقف متكدر الله لا يقدر



هو كلامنا ده بيخدر قدر تتقدر كنت الحيلة المتصدر للناس متصدر مش كان من الأول إحنا استغنينا ما إحنا قولنا اكبرولنا قولنا عيب عليكوا قولنا حاسبوا من زعلنا.