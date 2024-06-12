حسين زين يكرّم العاملين بمركز معلومات “الوطنية للإعلام”

القاهرة - محمد ابراهيم - التقى اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بالعاملين بمركز معلومات الهيئة، وقام بتهنئتهم، وتكريمهم بفوزهم بسلسلة جوائز من يوتيوب، وعددهم 9 جوائز، منهم ذهبيتين و7 فضية، وطلك عن الإنجاز الذي تحقق بمشروع الأرشفة والتوثيق، الذي يُنفّذ طبقًا لاتفاقية بين الهيئة الوطنية للإعلام وشركة جوجل، ولما بذلوه من جهود كبيرة في توثيق وأرشفة تراث ماسبيرو الإذاعي والتليفزيوني، ونشره بقنوات الهيئة الـ7 على اليوتيوب، والحفاظ على حقوق الهيئة الأدبية والمادية.

وأكد حسين زين أن هذا المشروع، يأتي في إطار حرص الهيئة على توثيق تراثها الفني والثقافي، الفريد من نوعه بالمنطقة العربية، والحفاظ على حقوق الهيئة الأدبية والمادية من استغلال هذا التراث، عبر بعض المنصات الإليكترونية، فضلًا عن قيام الهيئة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات، للحفاظ على هذا التراث وعلى حق الدولة.

وأضاف "زين" أن الهيئة تمتلك كوادر مهنية متميّزة، ولديها القدرة على الإبداع، بما يُسهم في تحديث وتطوير العمل، والتعامل المتميّز مع التقنيات الحديثة والمتطوّرة، كما أثنى على جهود الزملاء، وحرصهم وتفانيهم في العمل.

وقد استمع رئيس الهيئة لأفكار ورؤى الحاضرين، حول كيفية مواكبة التقنيات الحديثة والتطورات المتلاحقة، بما يسهم في تطوير وتفعيل العمل، وأكد لهم حرصه الدائم على توفير الإمكانات اللازمة لدعم قدرات الزملاء، وتهيئة المناخ الملائم لتحقيق الأهداف المرجوّة.

وقد شمل التكريم كل من: