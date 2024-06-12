طه دسوقي ينضم لقائمة أبطال فيلم "رزق الهبل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تعاقد الفنان طه دسوقي على فيلم جديد بعنوان "رزق الهبل"، تقوم ببطولته الفنانة منى زكي، وتواصل الشركة المنتجة له إتمام التعاقدات مع جميع أبطال العمل، استعدادًا لبدء التصوير، خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لعرضه في جميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

آخر أعمال طه دسوقي



يذكر أن آخر أعمال طه دسوقي هو مسلسل "حالة خاصة" واستطاع أن يحقق به نجاح كبير جدًا، وهو من بطولة كوكبة كبيرة من النجوم على رأسهم، «طه دسوقي، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، لينا إيهاب، نبيل علي ماهر، الطفل أدم وهدان، أدهم النحاس، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.



قصة مسلسل حالة خاصة



تدور قصة مسلسل حالة خاصة حول حكاية حول المحامي نديم أبو سريع الشاب المصاب بالتوحد ويمتلك قدرات خاصة، وقصته في محاولة العمل بمكتب محاماة شهير، وكيف أقنع محامية كبيرة به رغم رفضها في البداية له، وما يقابله في حياته اليومية، وتنافسه مع باقي زملائه، ويلتحق بالعمل في مكتب (أماني النجار)، وتمتلئ رحلة (نديم) بالتحديات الصعبة، ورغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائمًا منقذين له.

آخر أعمال منى زكي



والجدير بالذكر آخر أعمال منى زكي فيلم “رحلة 404″، الذي شاركت في بطولته إلى جانب كل من محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، وعدد آخر من نجوم السينما المصرية البارزين. الفيلم من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة