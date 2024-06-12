نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فعاليات متنوعة للأطفال بالمتحف المصري ضمن جولات أتوبيس الفن الجميل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المتحف المصري بالتحرير، الثلاثاء، جولة جديدة لعدد من أطفال أتوبيس الفن الجميل، نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ضمن فعاليات برنامج شهر يونيو الحالي، في إطار مبادرة وزارة الثقافة "ثقافتنا في إجازتنا".

أهم مقتنياته الأثرية من مومياوات وتماثيل نحتية

بدأت الفعاليات بتفقد المتحف للتعرف على تاريخ إنشائه، وأهم مقتنياته الأثرية من مومياوات وتماثيل نحتية وحلي وأوان خزفية بخامات مختلفة تعكس عظمة الحضارة المصرية القديمة.

التوعية بخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية

أعقب ذلك لقاء توعوي للتعريف بمخاطر استخدام الأكياس البلاستيكية، تناولت خلاله د. داليا طه - من وزارة البيئة، تأثير المواد البلاستيكية على الكائنات البحرية، وأثر ذلك علي سلاسل الغذاء، هذا بجانب إعداد مجلة حائط تنفيذ شريهان فتحي.

ورش فنية

واختتمت الزيارة بورشة تصميم تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك باستخدام الكانسون والألوان الفلوماستر، تدريب الفنانة غادة عبد النبي.

أقيمت الفعاليات ضمن برنامج الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د.جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسى، ضمن جولات مكثفة يقدمها أتوبيس الفن الجميل للأطفال احتفالًا بيوم البيئة العالمي، وغيره من فعاليات الإجازة الصيفية.