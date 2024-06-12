نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تحضيرات "لام شمسية" استعدادًا لعرضه في رمضان المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الشركة المنتجة لمسلسل "لام شمسية " تحضيرات العمل، استعدادًا لطرحه خلال موسم رمضان المقبل 2025، والمسلسل من تأليف مريم ناعوم، وإخراج كريم الشناوى، وبطولة أمينة خليل التي جاءت بديلة للفنانة منى زكي، التي كانت ستقوم ببطولته العام الماضي.







أمنية خليل تنتظر أكس مراتي

وتواصل أمينة خليل حاليًا تصوير مسلسل "أكس مراتي" مع النجم هشام ماجد، والمقرر عرضه في أواخر العام الجاري، من إخراج معتز التوني، ويشارك في بطولته عدد من النجوم.



آخر أعمال أمينة خليل



يعتبر آخر الأعمال التي شاركت فيها أمينة خليل هو فيلم شقو، والعمل من بطولة عمرو يوسف ومحمد ممدوح، وشارك فيه كل من: دينا الشربيني، يسرا، وليد فواز، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي، وتدور أحداث فيلم شقو في إطار تشويقي أكشن حول مجموعة من الأصدقاء، خارجين على القانون، يمارسون أعمالا إجرامية مشبوهة، بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

قصة فيلم شقو



فيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي رومانسي كوميدي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.

أبطال فيلم شقو



ويضم فيلم شقو عددا كبيرا من النجوم، أبرزهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد ممدوح، يسرا، وليد فواز، محمد جمعة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.