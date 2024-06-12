نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. إلهام شاهين تهنئ شقيقها بعيد ميلاده في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة إلهام شاهين على تهنئة شقيقها بمناسبة عيد ميلاده، حيث شاركت جمهورها بصورة لها برفقته، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" أيمن عقبال ١٠٠ سنة يا حبيبي، وانت في أحسن صحة وراحة بال وربنا يفرحك بولادك".



تعليقات الجمهور على منشور إلهام شاهين

وفور مشاركة المنشور نال على إعجاب الجمهور، وعلقوا عليه قائلين: "عيد ميلاد سعيد، كل عام وهو بخير وصحة وسلامة يارب العالمين، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم يارب العالمين"، وغيرها من التعليقات.

إلهام شاهين تهنئ صناع أهل الكهف



وفي سياق آخر، شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها مؤخرًا بصورة لها برفقة الإعلامية هالة سرحان أثناء تواجدهم في العرض الخاص لفيلم" أهل الكهف "،من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" مع صديقتي الإعلامية الجميلة هالة سرحان لحضور فيلم أهل الكهف... ألف مبروك لكل صناع الفيلم يارب بالتوفيق والنجاح".



آخر أعمال إلهام شاهين

والجدير بالذكر آخر أعمال إلهام شاهين حكاية الفريدو، والتي شاركت فيها بجانب أحمد فهمي، وآخرون من النجوم.