نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل محمد حماقي في ستاد 30 يونيو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يحيى الفنان محمد حماقي حفل غنائي تحت عنوان "ليالي مصر" وذلك يوم 28 يونيو بالقاهرة الجديدة.

أسعار تذاكر الحفل

طرحت الشركة المنتجة أسعار الحفل حيث جاءت الفئة الأولى بمبلغ 400 جنيه، بينما الفئة الثانية بمبلغ 700 جنيه، والفئة الثالثة والتي تضم عدد 6 أشخاص تبلغ 20 ألف جنيه، والفئة الرابعة والتي تضم عدد 12 أشخاص 40 ألف جنيه.



تصريحات محمد حماقي

وكشف محمد حماقي عن كواليس حبه وزواجه من أول نظرة قائلا: "أول مرة أقابل فيها نهلة حسيت بإحساس غريب، كان عندي حفلة ساعتها وهي كانت عاملة عرض للأزياء بتاعتها في الفيلا وكانت معاها والدتها، وبعدين قابلت زوج أختها الكبيرة وحكيت له الوضع وجبت رقم تليفونها واتكلمنا مع بعض".



وأضاف: "أنا لن اهتم براي المختصين بالموسيقى ونهلة عندها خبرة في مجال المزيكا وأحيانا ً بأخذ رأيها ".



وتابع:" كواليس أغنية أحلى حاجة فيكي كانت غربية شوية، اول ما سمعتها عاجبني الإيقاع اتعملت بالمقلوب، فذهبت إلى صديقي عمرو مصطفى فلم تأخذ منه وقت طويل حوالى ربع ساعة، أيمن كتب الأغنية وهو اللى سميها أحلى حاجة فيكي ".

وأشار:" أنا غنيتها أكثر من ١٠٠ ألف مرة، ومفيش ولا حفلة مغنتس فيها احلى حاجة فيكي ".

آخر أعمال محمد حماقي



وكانت آخر أعمال حماقي أغنية دلعنا كتير، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد حماقي وتوزيع تميم.



كلمات الأغنية



وجاءت كلمات أغنية دلعنا كتير لـ حماقي على النحو: دلّعنا كتير نتدلّع بقى، دي فرصة عمر جديد اتلقى، وعملت حاجات! اعمللي حاجات، وزي أنا بقى ما اديتك هات، قوللي إن انت جيت في الدنيا دي علشاني، قوللي إنك لقيت اللي مش هييجي تاني، قوللي قد إيه.. بتحبني قد إيه، هننا كتير قدمنا العسل، واللي لا يمكن يحصل أهو حصل، وأنا برضه كمان محتاج روقان، حنية تكفي ميتين فدان.