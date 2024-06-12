نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل شخصية صلاح عبدالله في 'سيما ماجي' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفنان صلاح عبد الله لخوض أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "سيما ماجي "،

ومن المقرر أن يجسد صلاح عبدالله ضمن الأحداث شخصية دكتور مفصول من النقابة والعمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.

أبطال سيما ماجي



مسلسل سيما ماجي بطولة رانيا يوسف، حورية فرغلي، صلاح عبدالله، كمال أبورية، مادلين طبر، محمد أبوداود، سحر رامي والعمل من تأليف حسان دهشان وإخراج تامر السعدني.

صلاح عبدالله ينتظر عرض مسلسل حرب الجبالي

وعلى صعيد آخر، ينتظر صلاح عبد الله خلال الفترة القادمة عرض مسلسل حرب الجبالي، الذي انتهى من تصوير منذ فترة ومن بطولة أحمد رزق وتأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة، والعمل يشارك فيه هبة مجدي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، فردوس عبدالحميد، وآخرين.



آخر أعمال صلاح عبد الله الدرامية



يذكر أن آخر أعمال صلاح عبد الله مسلسل العتاولة، بطولة أحمد السقا تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وشارك في العمل عدد كبير من النجوم منهم زينة، طارق لطفي، مي كساب، فريدة سيف النصر، أحمد كشك، مصطفى أبوسريع، مريم محمود الجندي وآخرين.



آخر أعمال صلاح عبد الله السينمائية

والجدير بالذكر آخر أعمال صلاح عبدالله فيلم ع الماشي، بطولة علي ربيع تأليف أحمد عبدالوهاب وإخراج محمد خبيري وشارك فيه كل من كريم عفيفي، أية سماحة، محمد رضوان، عبدالله مشرف وآخرين.