نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاحتفال بمرور 30 عامًا على أغنية "كلمات" لـ ماجدة الرومي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في عالم يتغير بلا توقف، قليلة هي الأغاني التي تعبر الأزمان وتظل خالدة في الذاكرة الجماعية والفردية على حد سواء.

نحتفل اليوم بمرور ثلاثين عامًا على إطلاق أغنية “كلمات”، التي غنتها الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، وهي تعتبر من الأغاني التي لم تفقد بريقها أو تأثيرها مع مرور الزمن.



https://www.instagram.com/reel/C7y2twoNtqD/?igsh=Y2FzanNwbXNmbTBh



تحظى “كلمات” اليوم بمكانة متميزة على منصة تيك توك حيث تصنف ضمن الخمسين الأوائل على القائمة العربية، بأكثر من مليون إنشاء فيديو وثلاثة مليارات مشاهدة، مما يشير إلى قدرتها الفائقة على الوصول إلى الجيل الجديد والتأثير فيه. هذه الأغنية، التي تجاوزت حدود الأجيال، تحكي قصة لا تزال تلامس قلوب وأرواح الكثيرين عبر الكلمات التي ليست كالكلمات.

احتفاءً بهذه المناسبة الخاصة، أعدت شركة وتري، صاحبة حقوق الأغنية، فيديو يضم لقطات ملهمة نشأها المعجبون على تيك توك، تحت عنوان “ثلاثون عامًا من الكلمات”.

يعد هذا الفيديو تكريمًا للأغنية ولجميع الذين وجدوا في كلماتها ملاذًا أو إلهامًا.

ندعو جميع محبي ماجدة الرومي وعشاق الأغنية العربية للانضمام إلينا في هذا الاحتفال. "

كلمات" ليست مجرد أغنية، بل هي جسر يربط الماضي بالحاضر، ويعيد تأكيد قوة الفن في توحيد الأجيال.

نأمل أن تستمر "كلمات" في إلهام المستمعين الجدد وأن تظل رمزًا للإبداع الذي يعبر الزمن.

