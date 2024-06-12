نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد الشرنوبي يطرح أغنية "إستغنينا" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم محمد الشرنوبي منذ قليل، أحدث أغانيه بعنوان "إستغنينا"، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.





تفاصيل أغنية إستغنينا لـ محمد الشرنوبي

وأغنية إستغنينا من كلمات وألحان عزيز الشافعي، جيتار أحمد حسين، توزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.





كلمات أغنية إستغنينا لـ محمد الشرنوبي





إستنقصناكوا لما بجد عرفناكوا

لما بجد عرفناكوا

وفهمنا بتعملوا إيه

وإسترخصناكوا لما كدبتوا وأنكرتوا

لما كدبتوا وغيرتوا إللي حلفتولنا عليه

إستنقصناكوا لما بجد عرفناكوا

لما بجد عرفناكوا

وفهمنا بتعملوا إيه

وإسترخصناكوا لما كدبتوا وأنكرتوا

لما كدبتوا وغيرتوا إللي حلفتولنا عليه

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

ده إحنا رقصنا وهيصنا مصدقنا خلصنا وعدينا

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

وعنينا بتيجي في عينيكوا

نلاقيكم هتموتوا علينا

إنتوا نزلتوا فعلينا

إنتوا رخصتوا فغلينا

وعشان نيتنا الحلوه

وعشان نيتنا الحلوه

ربنا مناصركمش علينا

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

ده إحنا رقصنا وهيصنا مصدقنا خلصنا وعدينا

الصبر خلاص ومفيش إخلاص

مع ناس خاينين

نصبر على مين

لا هنفكركوا عشان شكلكوا فعلًا ناسيين

كانت معاناه

كانت مآساه

ماضي هننساه

وننساكوا معاه

لا مش هنضيع لحظه كفايه ضيعتوا سنين

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا وغنينا

ده إحنا رقصنا وهيصنا مصدقنا خلصنا وعدينا

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

وعنينا بتيجي في عينيكوا

نلاقيكم هتموتوا علينا

إنتوا نزلتوا فعلينا

إنتوا رخصتوا فغلينا

وعشان نيتنا الحلوه

وعشان نيتنا الحلوه

ربنا مناصركمش علينا

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

ده إحنا رقصنا وهيصنا مصدقنا خلصنا وعدينا