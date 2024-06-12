نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنات تطرح أغنية "وحدة وحدة" (فيديو) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت النجمة جنات، منذ قليل، أغنيتها الجديدة "وحدة وحدة"، باللهجة المغربية، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الغنائية.





فريق عمل أغنية "وحدة وحدة" لـ جنات





وأغنية وحدة وحدة من كلمات وألحان شريف شادي، توزيع يوسف حسين، مكس ماستر ماهر صلاح.





كلمات أغنية وحدة وحدة لـ جنات





قلبي ضرب دقه وحده وحده وحده

والفتو وربيت الكبده وحده وحده

ومعرفت كيفاش جرالي وحده وحده

معرفت نمشي ولا نوقف قلبي ولا يرجف بعقلي دايره روايات لحكايه معايا سالات

حبيتو وبغيتو انا قولو قولو

وشفتو معرفت انا فين قولو قولو

وداني وادنا دنا حبيبي

نهاري ليوم باين زوين باين زوييييييييييين حبيبي

العين تشوف والقلب يحس هكدا كتبدا

وراه لغرام معنو حس والعشق ولابده

جاني على الكانه والخاطر انايا بعده

ماهيا الا ثواني خيالي سافر وداني معرفت واش انا كنحلم حالي مابقا يتفهم

حبيتو وبغيتو انا قولو قولو

وشفتو معرفت انا فين قولو قولو

وداني وادنا دنا حبيبي

نهاري ليوم باين زوين باين زويييييييييين حبيبيي





أحدث أعمال جنات

وفي سياق آخر، طرحت جنات، مؤخرًا أغنية بنعيش مع ناس، عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب»، ومنصات الموسيقى المختلفة، وحققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها.

تفاصيل أغنية “بنعيش مع ناس”

أغنية «بنعيش مع ناس» من كلمات محب غبور، وألحان بهاء عبد الهادي، وتوزيع يوسف حسين، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

