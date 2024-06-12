نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. خالد النبوي يروح لفيلم "أهل الكهف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روج الفنان خالد النبوي لفيلمه الجديد "أهل الكهف" الذي ينطلق في دور العرض السينمائية اليوم، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك.

منشور خالد النبوي:

حيث نشر مجموعة صور من العمل وكتب:" القائد سبيل أهل الكهف فيلم العيد.. من النهارده في السينما.. بإذن الله أكون معاكم.. دعواتكم قصة: توفيق الحكيم، سيناريو وحوار: أيمن بهجت قمر إخراج: عمرو عرفة".

خالد النبوي

تفاصيل فيلم "أهل الكهف"

فيلم " أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، محمود حميدة، فتحي عبد الوهاب، أحمد عيد، هاجر أحمد، عبد الرحمن أبو زهرة، هاجر أحمد، صبري فواز، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يأتي فيلم «أهل الكهف» ضمن أهم وأبرز الأعمال المقتبسة من روائع مسرحيات الكاتب الراحل توفيق الحكيم، وصدرت المسرحية بنفس الإسم عام 1933، وكانت من إخراج زكي طليمات، ولاقت نجاحًا كبيرًا، حتى صدر عنها طبعتان وترجمت إلى لغات الإنجليزية والفرنسية والإيطالية.

تريللر «أهل الكهف»

ويذكر أن ظهر في تريللر «أهل الكهف» تفاصيل العمل، الذي يحتوي على عدة رسائل وإسقاطات مرتبطة بفصل الدين عن السياسة، وكلها أحداث مرتبطة بالماضي، وبدأ الإعلان بتعريف المشاهد على أبطال العمل، وهما خالد النبوي ومحمد ممدوح، فكل منهما قائد جيش قوي، ما يدفع الإمبراطور مصطفى فهمي لمحاولة اللجوء لهما، كي يساعداه في تحقيق أحلامه العسكرية والسياسية في السيطرة على العالم، وايضا ظهر خالد النبوي، وهو في أحد المعارك، ومعه محمد ممدوح الشهير بـ«تايسون»، وهما يحاربان معًأ، وثالثهما الفنان محمد فراج، الذي يقف معهما في ساحة القتال وكشف البرومو أن العمل يحتوي على بعض الأحداث تاريخية.