نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حلمي ينعي وفاة المنتج فاروق صبري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان أحمد حلمي المنتج فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء بشكل مفاجئ.

منشور أحمد حلمي

وقام أحمد حلمي بنشر صورة تجمعه بفاروق صبري عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، معلقًا عليها: "إنا لله وانا اليه راجعون، خالص العزاء لاخويا وصديقي وليد فاروق صبري في وفاة والده الكاتب والمنتج الكبير الاستاذ فاروق صبري.. تغمد الله الفقيد بواسع رحمته والهم اسرته واهله واحبابه واصدقائه الصبر والسلوان".

وفاة فاروق صبري

وكان الفنان خالد سرحان أعلن خبر وفاة فاروق صبري، وأعرب سرحان، عن حزنه الشديد لرحيل صديقه وزميله في المهنة، مؤكدًا أن وفاة فاروق صبري جاءت بعد صراع طويل مع المرض.

وأوضح خالد سرحان في منشوره أن العمر الذي بلغه فاروق صبري، حيث وافته المنية عن عمر يناهز 88 عامًا.

وكشفت التقارير أن فاروق صبري تعرض لأزمة صحية خطيرة في الأسابيع الأخيرة، مما استدعى نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة في القاهرة، ولكن حالته تدهورت حتى فارق الحياة مساء أمس الثلاثاء.

وقدمت وسائل الإعلام النعي لفاروق صبري باعتباره كاتبًا ومنتجًا مصريًا معروفًا، حيث عمل على كتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات، من بين هذه الأفلام "البعض يذهب للمأذون مرتين" التي قدمتها بطولة عادل إمام، بالإضافة إلى أعمال أخرى مشهورة مثل "خلي بالك من جيرانك" و"إحنا بتوع الأوتوبيس" و"اقتل مراتي ولك تحياتي".



نبذة عن فاروق صبري

فاروق صبري كاتب ومنتج مصري، وقام بكتابة العديد من الأفلام السينمائية منذ منتصف الستينيات، ومن أبرز أعماله "البعض يذهب للمأذون مرتين، خلي بالك من جيرانك، احنا بتوع الأوتوبيس، اقتل مراتي ولك تحياتي".