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أحمد جودة - القاهرة - عاجل- بعد أنباء خطبتها ..حسام حبيب يوجه رسالة لشيرين عبد الوهاب

تداولت العديد من الأنباء خلال الساعات الماضية تفيد بزواج الفنانة شيرين عبد الوهاب من رجل أعمال، وهو ما دفع الفنان حسام حبيب إلى تهنئتها برسالة صوتية.

ونشر الحساب الرسمي لـ "ET بالعربي" على تويتر التسجيل الصوتي لحسام حبيب، حيث قال: "ألف ألف مبروك واتمنالك أحلى حياة في الدنيا وسعادة.. انتى عارفة العشرة والصداقة اللى بينا وهى دى اللى بتدوم وبتمنالها الرضا والسعادة وتفضل أحلى حاجة فى الدنيا".

وكانت الصحفية اللبنانية هنادي عيسى قد أعلنت عن زواج شيرين عبد الوهاب عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "عاجل: زواج الفنانة شيرين عبد الوهاب من رجل أعمال خارج الوسط.. ألف مبروك".

علاقة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

يُذكر أن علاقة شيرين وحسام حبيب شهدت العديد من التقلبات خلال السنوات الماضية، حيث تزوجا مرتين وانفصلا مرتين أيضًا.

وكانت آخر مرة ظهر فيها حسام حبيب مع شيرين علنًا في شهر مارس الماضي، وذلك في حفل أقيم على هامش مهرجان "هلا فبراير" في الكويت.

وقد أثارت أخبار زواج شيرين عبد الوهاب مجددًا اهتمام الجمهور، وتفاعل العديد من محبيها مع رسالة حسام حبيب، متمنين لها السعادة في حياتها الجديدة.

وبشكل عام، تظل أخبار زواج الفنانين والممشاهير محل اهتمام ومتابعة الجمهور، خاصةً عندما يتعلق الأمر بعلاقات شهدت تقلبات وانفصالات سابقة.