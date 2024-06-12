أغنية 'القاضية' من فيلم ولاد رزق تتصدر التريند بعد ساعات من طرحها

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلق أمس الثلاثاء الموافق يوم 11 من شهر يونيو الجاري المؤتمر الصحفي لفيلم ولاد رزق 3، وذلك بحضور صناع وأبطال العمل على رأسهم الفنان أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين وأيضًا مخرج العمل المخرج طارق العريان.

الأغنية الدعائية لفيلم ولاد رزق 3 "القاضية"



وفي الساعات القليلة الماضية تم طرح الأغنية الترويجية لفيلم ولاد رزق 3 التي تحمل إسم "القاضية" وهى من غناء إسلام شنيدي، وشهدت الأغنية انتشارًا واسعًا عبر موقع يوتيوب وتصدرت التريند، وهى من كلمات الثنائي إسلام شيندي وحازم إكس، وألحان إسلام شيندي، وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.

فيلم ولاد رزق 3

من الجدير بالذكر أن فيلم ولاد رزق 3 من الأفلام المنافسة في موسم عيد الأضحى المبارك المقبل، حيث يشهد الموسم منافسة قوية بين عدة أفلام منهم فيلم عصابة الماكس من بطولة أحمد فهمي، وفيلم أهل الكهف للفنان خالد النبوي، وفيلم اللعب مع العيال بطولة محمد عادل إمام.



أبطال فيلم ولاد رزق الموسم الثالث

يشهد الموسم الثالث من فيلم ولاد رزق 3 مشاركة عدد كبير من الفنانين المتميزين منهم أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، أسماء جلال، فيدرا، محمد ممدوح، سيد رجب، نسرين أمين، محمد لطفي، وآخرين من النجوم، ويظهر كلًا من كريم عبد العزيز وأحمد فهمي ورزان المغربي كـ ضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، أما الإخراج فـ هو للمخرج طارق العريان.



كلمات أغنية القاضية

تقول كلمات الأغنية:

ننحت فالصخر مانتعبش

نعدي البحر مانغرقش

لو كلنا الجو مانشبعش

لو كنت العو مابنخافش

نلعب بالنار مانتلسعش

ملوك الضرب ماتراجعش

عن حقنا مانتنازلش

مع الأشبال مانتعاملش

عشان احنا ولاد رزق

ميتخافش علينا

عشان احنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

دور مش هتلاقي زينا

أسود الأرض ولينا اسمنا

يالا