أحمد عز يشوق الجمهور لفيلم "ولاد رزق 3"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر أبطال وصناع فيلم أولاد رزق 3 طرح الفيلم بالسينمات، حيث من المفترض أن يكون فيلم ولاد رزق 3 من أنجح الأفلام التي تنافس في موسم عيد الأضحى المبارك المقبل.



أحمد عز يروج لفيلم ولاد رزق 3 عبر حسابه على إنستجرام

وحرص الفنان أحمد عز على الترويج لفيلمه الجديد "ولاد رزق 3 -القاضية" وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام حيث نشر فيديو له وقال:

"أنا عارف إن أنا كل مرة بقولكم هنبطل المرة دي بقى فعلا مش هنبطل برضو.. إستنوا ولاد رزق".



الأغنية الدعائية لفيلم ولاد رزق 3 تتصدر التريند



وفي سياق متصل يذكر أنه تم طرح الأغنية الدعائية "لفيلم ولاد رزق 3" وهى أغنية بعنوان "القاضية" وتم طرحها الساعات القليله الماضيه على موقع يوتيوب وتصدرت التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهى من كلمات الثنائي إسلام شيندي وحازم إكس، وألحان إسلام شيندي، وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.



أبطال فيلم ولاد رزق الموسم الثالث

يشهد الموسم الثالث من فيلم ولاد رزق 3 مشاركة عدد كبير من الفنانين المتميزين، على رأسهم الفنان أحمد عز، آسر ياسين، عمرو يوسف، أسماء جلال، فيدرا، محمد ممدوح، سيد رجب، نسرين أمين، محمد لطفي، وآخرين من النجوم، بالإضافة إلى ظهور كلًا من كريم عبد العزيز وأحمد فهمي ورزان المغربي كـ ضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، أما الإخراج فـ هو للمخرج طارق العريان.