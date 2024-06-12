كارول سماحة تطرح أغنية "اضحك يا قلبي"

القاهرة - محمد ابراهيم - طرحت الفنانة كارول سماحة، منذ قليل أغنيتها الجديدة "اضحك يا قلبي"، عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، وجميع المنصات الموسيقية المختلفة.





تفاصيل أغنية "اضحك يا قلبي" لـ كارول سماحة





واغنية اضحك يا قلبي من كلمات كارول سماحة، ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع أمين نبيل، والكليب من إخراج بتول عرفة.





كلمات أغنية اضحك يا قلبي

اضحك يا قلبي

اضحك يا قلبي وعيش

ويا فرحة ما تسيبينيش

جمعلي الناس الحلوة

نحو غيرها ما ليش





اضحك يا قلبي جنون

الحب مش مضمون

يدينا أجمل حاجة

وفثواني دمع عيون





يا ليالينا اضحكي ورينا

سهرتنا الحلوة دي لينا

نفرح كده مع بعضينا

وأمانينا دي فكل مكان

نسينا ناس غدرو وبكو عنينا

مالناش دعوة بماضينا

يجمعنا أحلى الاوقات





العمر غمضة عين

جايين منين على فين

احنا سوا النهارده

وبوكرا مش عارفين

ويا ريت ما نحسبهاش

خسران بقا اللي ما جاش

العمر لو كان ليلة

دي الليلة حتتعاش





يا ليالينا اضحكي ورينا

سهرتنا الحلوة دي لينا

نفرح كده مع بعضينا

وأمانينا دي فكل مكان

نسينا ناس غدرو وبكو عنينا

مالناش دعوة بماضينا

خلينا ننسى الاحزان

آخر أعمال كارول سماحة

وكانت حققت أغنية بوسة، لكارول سماحة وهي آخر أعمالها، نجاحًا كبيرًا منذ صدورها قبل أيام عبر المنصات الموسيقية وقناتها الرسمية على يوتيوب، تعد أغنية بوسة من كلمات تامر حسين وألحان شريف بدر وتوزيع هاني يعقوب، والعمل من إخراج بتول عرفة.