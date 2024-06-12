نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد جمال سعيد يستعد لتصوير مسلسل 'وتر حساس' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد جمال سعيد لبدأ تصوير أحدث أعماله الدرامية والذي يحمل اسم "وتر حساس"، بعد نجاحه وتألقه في الفترة الماضية.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، هيدي كرم، إنجي المقدم، وجاري التعاقد مع باقي الفنانين.

تفاصيل مسلسل وتر حساس

وفي وقت سابق، كشف المخرج وائل فرج، عن أحداث المسلسل، وأعرب عن سعادته بالتعاون مع صبا للمرة الثانية بعد نجاح مسلسل بين السطور.

وقال وائل فرج في تصريحات صحفية إنه بدأ حاليًا التحضيرات الأولية للمسلسل، وتواصل المتحدة التعاقدات مع باقي فريق العمل، استعدادا لبدء التصوير خلال الفترة المقبلة.

وأوضح وائل فرج، أن المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي إنساني، حول خبايا النفس البشرية في العلاقات بين أقرب الناس، مضيفًا: على سبيل المثال ممكن تتعامل مع شخص معين بطريقة معينة ولكن تكتشف بعد فترة أنه بقى حد تاني لما ضغطت على الوتر الحساس اللي كان مخبيه عن الناس.

آخر أعمال أحمد جمال سعيد

يذكر أن آخر أعمال أحمد جمال سعيد هو مشاركته في مسلسل كامل العدد الذي عرض في موسم رمضان الماضي لعام 2024، ومسلسل كامل العدد +1 بطولة دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، صدقي ضخر، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، عمرو جمال، ألفت إمام، سمر علام، تميم عبده، ميران عبد الوارث، جاسيكا حسام الدين، حمزة دياب، سيليا محمد سعد، مالك عماد ويوسف ويونس باسم وتأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

