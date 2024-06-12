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سارة خليفة تعلن عن تصالح عصام صاصا مع أسرة الشاب المتوفي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة خليفة تعلن عن تصالح عصام صاصا مع أسرة الشاب المتوفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مفاجأة جديدة بقضية مطرب المهرجانات الشهير عصام صاصا، أعلنت الإعلامية سارة خليفة، عن انتهاء الأزمة بشكل نهائي مع أسرة الشاب المتوفي، بعدما تم التصالح بعد وساطة سيد الصعيدي.

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ونشرت سارة خليفة عبر صفحتها الرسمية بموقع انستجرام، صورة تجمع أسرة الشاب المتوفي إثر الحادث، مع سيد الصعيدي خلال التصالح، بعدما وافقوا على الحصول على مقابل مالي.

تصالح عصام صاصا

وكشفت مصادر خاصة أن قينة التصالح وصلت إلى ثلاثة ملايين جنية للتنازل عن القضية.

وكتبت سارة خليفة على الصورة: عايزين أنا واخويا عصام صاصا نشكر سيد الصعيدي، اللي تعب معانا، ومؤمن العبد، على السعي في حل الأزمة مع أهل المتوفي بالطريقة التي ترضيهم.

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وأردفت: عايزين كمان نشكر النجم محمود الليثي اللي راح للمحامي وقعد معاه لحل المشكلة، ونتمنى من الجمهور أي يدعم عصام صاصا ويقف معاه للنهاية.

ومن المعروف أن الإعلامية سارة خليفة من أقرب أصدقاء عصام صاصا، وتجمعهم علاقة ود وعمل، إذ قامت بتنظيم عدة حفلات له في دبي، كما تقيم له حفل جديد ثاني أيام العيد هناك، إذ يقيم عصام صاصا في دبي منذ بداية الأزمة برفقة زوجته.

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الجدير بالذكر أن هناك جلسة تحددت شهر أغسطس المقبل للحكم في القضية، ويقوم خلالها محامي عصام صاصا بتقديم تنازل أسرة المتوفي.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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