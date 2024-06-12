نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد الصغير يطرح أحدث أغانيه "بابا الشغلانة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم سعد الصغير أحدث أغانيه على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي تحمل إسم بابا الشغلانة، وهي من كلمات محمد محمود، وألحان هاني فاروق، وتوزيع زيزو فاروق.

تفاصيل الاغنية

وقرر مؤخرا الفنان سعد الصغير تأجيل أغنية "بابا الشغلانة" الذى كان من المقرر طرحها خلال الأسبوع الماضي بسبب وفاة والدة صديقه الفنان محمود الليثى، وعلق سعد على صفحة التواصل الاجتماعى الفيس بوك: تأجيل أغنيه بابا الشغلانة للفنان سعد الصغير بسبب وفاة أمي التانية رحمها الله ووالدة أخويا وعشرة عمري محمود الليثي وكل نفس ذائقة الموت في الجنه يا امي ان شاء الله.

وأعرب مؤخرًا الفنان سعد الصغير عن سعادته بنجاح حفلاته التي أحياها في أمريكا مؤخرًا، حيث أحيا عدة حفلات، ويواصل حاليا جولته للولايات المتحدة الأمريكية، حيث يحيي 4 حفلات هناك.

وقال سعد: "الحمد لله الحفلات رفعت شعار كامل العدد، ولقيت محبة كبيرة وتفاعل من الجمهور، حيث شعرت أننى بغنى في مصر"، مشيرًا إلى أنه قدم أغاني باللغة الإنجليزية في تلك الحفلات ولاقت إعجابًا كبيرًا.



وطرح مؤخرًا الفنان سعد الصغير أغنية تحمل إسم خليكي بصة وراكي تزامنًا مع الاحتفال بعيد الحب الماضي، وجاءت كلماتها بطريقة كوميدية، وأعرب عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على الأغنية.