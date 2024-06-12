نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استنونا.. نور إيهاب تروج لـ مسرحية "ميمو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - روجت الفنانة نور إيهاب، لأحدث أعمالها الفنية وهي مسرحة “ميمو” والتي من المقرر عرضها في عيد الأضحى المقبل 2024، في جراند نايل تاور.

عرض مسرحية ميمو في مصر



جدير بالذكر إنه يستعد أحمد حلمي لعرض مسرحية ميمو في عيد الأضحى، حيث كشف عرضه مسرحية ميمو في مصر، بعد عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية أكثر من مرة، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وتحقيقها نجاحًا كبيرًا.

أسعار تذاكر مسرحية ميمو

وتضمنت أسعار التذاكر عدد من الفئات المختلفة وهي "الفضية: 500 جنيه، الجناح الذهبي: 750 جنيه، الذهبية: 900 جنيه، الجناح البلاتيني: 1250، البلاتينية: 1500 جنيه".

أحداث مسرحية ميمو

تدور أحداث مسرحية "ميمو" في إطار كوميدي حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

وشارك ببطولة المسرحية: الفنانة هنا الزاهد، الفنان أحمد رزق، الفنانة هنا شيحة، الفنان حمدي الميرغني، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

آخر أعمال نور إيهاب



يذكر أن آخر أعمال نور إيهاب مشاركتها فيم مسلسل الحشاشين الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2024، وهو مسلسل تاريخى تدور أحداثه في القرن الحادى عشر، بشمال بلاد فارس، أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ "الفدائيين".. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراء المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.



تفاصيل مسلسل الحشاشين





مسلسل "الحشاشين" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سارة الشامي، أحمد عبد الوهاب، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف شرف سيتم الإعلان عنهم خلال الفترة المقبلة.