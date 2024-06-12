نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ربيع نسخة واحدة".. عمرو يوسف يروج لـ فيلم "ولاد رزق3" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روج الفنان عمرو يوسف لفيلم "ولاد رزق 3" الذي أنطلق اليوم في دور العرض السينمائية في مصر والعالم العربي، ونشر عمرو مقطع فيديو من البرومو الخاص بالعمل ".

وكتب:" الراجل المخلص رزق بس ده ربيع رزق، ربيع نسخه واحده لاتتكرر".

وفي سياق آخر عقد امس المؤتمر الصحفي الخاص بـ الفيلم ولاد رزق الجزء الثالث والذي يخوض المنافسة موسم عيد الأضحى 2024، والذي حضره أبطال العمل.

وتحدث عمرو عن شخصية ربيع وقال:" شخصية ربيع اكتب بإحترافية وكبرت معايا وأنا كبرت معها، وأنا بحب ربيع بشقاوته وخفة دمه وقلبه الطيب، وبحس أن الشخصية قريبة مني".

تفاصيل فيلم "ولاد رزق":

ويعرض فيلم ولاد رزق الجزء الثالث، في دور العرض السينمائي، في موسم عيد الأضحى المبارك 2024، للمنافسة به في شباك التذاكر.

ويضم فيلم ولاد رزق 3 عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، آسر ياسين، محمد ممدوح، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان، ويحمل اسم العمل القاضية.

آخر أعمال عمرو يوسف:

ويذكر أن آخر أعمال عمرو يوسف هو فيلم "شقو" الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي، وحقق إيرادات كبيرة في دور العرض، وشارك في بطولته كلا من يسرا، محمد ممدوح، عمرو يوسف، أمينة خليل، دينا الشربيني، ومن إخراج كريم السبكي.