نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيلم "ع الماشي" يكتفي بحصد 13 مليون فقط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "ع الماشي" للنجم علي ربيع نجاحًا كبيرًا، منذ عرضه بالسينمات، واحتل المرتبة الرابع في ترتيب الأفلام التي تعرض حاليًا في دور العرض المصرية.

وحقق الفيلم إجمالي إيرادات بلغت 13 مليون و328 ألف جنيهًا، وجاء في المرتبة الرابعة بعد فيلم «شقو» وفيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» وفيلم “السرب”، وذلك حسب الموزع محمود الدفراوي.



قصة فيلم على الماشي



حيث يروي قصة هادي هادي عبدالهادي، الشاب الكسول البالغ من العمر 30 عامًا الذي يعيش مع والده. تتحول حياته رأسًا على عقب عندما يتم تشخيصه بحالة نادرة تتطلب الحركة المستمرة لتفادي جلطات الدم القاتلة. يبدأ بطلنا رحلة كوميدية مليئة بالمغامرات أثناء محاولته التكيف مع هذه الظروف الجديدة.



أبطال فيلم ع الماشي



الفيلم من تأليف أحمد الوهاب، وإنتاج فتحى إسماعيل ويوسف الطاهر وتوزيع سينرجى،من إخراج محمد الخبيرىمن إخراج محمدالخبيرىويشارك في بطولة العمل كل من صلاح عبد الله وكريم عفيفى وآية سماحة.