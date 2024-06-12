شيرين عبد الوهاب تستعد لطرح أحدث أغانيها 'زينة العرايس'

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة شيرين عبد الوهاب لطرح أحدث أعمالها الغنائية والتي تحمل عنوان زينة العرايس، وذلك بشكل رسمي بعد قيامها بتقديمها في حفل زفاف نجلة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر الذي أقيم يوم 7 يونيو الماضي.

وكان الملحن عزيز الشافعي كشف في وقتٍ سابق عن تفاصيل أغنية زينة العرايس، وإنها من ألحانه وتأليف أيمن بهجت قمر، وتوزيع وميكس أسامه الهندي.

كلمات أغنية زينة العرايس

وتقول أغنية شيرين عبد الوهاب الجديدة والتي تحمل اسم زينة العرايس: القمر غالي عليها والنجوم واقفين صافيين.. زينة العرايس دا اللي أبوها السعدي واقف والليلة دي الوعد وعدي ومحروسين من كل عين، واهو بشهادة الكل ورد ولقي عالكل.. حلو المود والطقس على الصوت والرقص، قالوا اللقاء مش سهل والله وبقينا أهل، والله وبقينا أهل وخمسة علينا، اتمخطري ياحلوة يازينة ياوردة من جوا جنينة الله أكبر ما شاء الله، عريسنا ده قمر ليالينا، يارب بارك الذرية الصالحة ليهم وتفرح قلوبنا بيهم فرحة لبعض وش الخير يفتحلو كوبة بالمحبة والسعادة الحب يكبر كل مادا يبقى العمر الجاي خير، واهو بشهادة الكل ورد ولقي على الكل حلو المود والطقس على الصوت والرقص، اللي هي يفتح له كوبة بالمحبة والسعادة دي تقريبا هتبقى يستهله مش يفتح له دي اللي مش متأكدة منها.

حفلات شيرين عبد الوهاب المقبلة

جدير بالذكر إنه ستقوم شيرين عبد الوهاب، بإحياء حفلًا غنائيًا في يوم 21 يونيو من الشهر الجاري بمشاركة المطرب حسين الجسمي، ومن المقرر إقامته في دبي.

أعلنت الشركة المنظمة للحفل، عن أسعار التذاكر وجاءت كالآتي: الفئة الأولى 991 درهم وما يعادل أكثر من 12 ألفا و820 جنيها، والفئة الثانية 410 دراهم أي ما يعادل 4.920 جنيه، والفئة الثالثة 276 درهما أي ما يعادل 3.312 جنيه، والفئة الرابعة 155 درهم، والفئة الخامسة 77 درهم والفئة السادسة 49 درهم، والفئة السابعة 42 درهم أي ما يعادل 504 جنيه.





كما قامت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب تذاكر الحفل، والذي من المقر إقامته في بيروت يوم 20 يوليو المقبل.

وجاءت أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب كالآتي: 50 دولار أمريكي، 75 دولار أمريكي، 100 دولار أمريكي، 150 دولار أمريكي، 175 دولار أمريكي، 200 دولار أمريكي، 300 دولار أمريكي، 350 دولار أمريكي، 500 دولار أمريكي.

كما تقوم شيرين عبد الوهاب، بإحياء حفلًا غنائيًا آخر في مدينة إسطنبول التركية، يوم 3 أغسطس المقبل، ضمن سلسلة حفلات الصيف والذي يعد الحفل الأول في أسطنبول.