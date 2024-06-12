أحمد حلمي يروج لعرض مسرحية "ميمو"

القاهرة - محمد ابراهيم - روج النجم أحمد حلمي لعرض أحدث أعماله الفنية وهي، مسرحة “ميمو” والتي من المقرر عرضها في عيد الأضحى المقبل 2024، في جراند نايل تاور.





وشارك حلمي البوستر الرسمي الخاص به لمسرحية ميمو عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلًا: "استنونا في العيد ميمو كل سنه وانتو طيبين على مسرح جراند نايل تاور".

مسرحية ميمو

يستعد أحمد حلمي لعرض مسرحية ميمو في عيد الأضحى، حيث كشف عرضه مسرحية ميمو في مصر، بعد عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية أكثر من مرة، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وتحقيقها نجاحًا كبيرًا.





أحداث مسرحية ميمو

تدور أحداث مسرحية "ميمو" في إطار كوميدي حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

وشارك ببطولة المسرحية: الفنانة هنا الزاهد، الفنان أحمد رزق، الفنانة هنا شيحة، الفنان حمدي الميرغني، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.





أعمال أحمد حلمي المقبلة





يواصل أحمد حلمي في الفترة الحالية تحضيراته لفيلمه الجديد لسه حتة، وتم ترشيح أمينة خليل للمشاركة في البطولة معه وجاري الاتفاق على كافة تفاصيل الفيلم من أجل انطلاق تصويره خلال الفترة المقبلة، ويتولي إخراجه هشام فتحي ومن تأليف شريف نجيب، والعمل من نوعية أفلام السيكودراما مع الكوميديا، ويناقش الأمراض النفسية وكيفية مواجهتها.