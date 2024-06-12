انت الأن تتابع خبر الفخراني وساويرس يعلقان على صفعة عمرو دياب لمعجب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تفاعل نجوم الفن والمجتمع المصري مع صفعة الفنان عمرو دياب بأحد المعجبين خلال احياء احدلى الحفلات في مصر حيث انقسمت آراء الفنانين بين مدافع عن الهضبة وآخر رافض لهذا التصرف.

وفي السياق علق الفنان المصري المخضرم، وعضو مجلس الشيوخ المصري، يحيى الفخراني، أدلى برأيه حول الأزمة التي أشعلت الرأي العام المصري والعربي، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُبث على قناة "الحدث اليوم"، حيث شدد على ضرورة الحفاظ على خصوصية الفنان.



وقال، "يجب أن يكون هناك حدود لهذه الحكاية (التفاعل مع الفنانين)، عندما أصل إلى بيتي هنا انتهينا. وحياتي الخاصة لا أحد له علاقة بها. من الضروري الحفاظ على مساحة مناسبة بين المعجب والفنان، وإن كان على الفنان أن يتفاعل مع معجبيه وجمهوره من وقت لآخر؛ لأن الناس تحب أن تطلع على حياة الفنان.





رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، الذي ينشط عبر منصة "إكس"، دخل على خط الأزمة، واعتبر أن المعجب "المصفوع"، أخطأ بحق عمرو دياب أولاً، بشده من ملابسه، من أجل التقاط الصورة، فيما رأى أن رد فعل صاحب أغنية "تملي معاك"، كان مبالغاً به بعض الشيء.



وكتب ساويرس "المعجب شدّه من هدومه علشان يجبره يتصور معاه، فيه ناس معندهاش كياسة، ورد الفعل ممكن كان زيادة، لكن المعجب غلطان". وأضاف في تدوينة لاحقة رداً على رأيه بما فعله عمرو دياب "غلط طبعا.. بس أنت ماشي بتغني للناس ومرة واحدة، واحد شدك لورا بالعافية علشان يتصور.. دى مش قلة ذوق؟".



يذكر أن تقارير عدة، أفادت بأن المعجب الذي تعرّض للصفع حرر بلاغًا ضد عمرو دياب بتهمة الاعتداء عليه، فيما تقدّم محامي المطرب المصري، ببلاغ ضده بتهمة "إثارة الشغب والتشهير" بموكله على مواقع التواصل الاجتماعي .