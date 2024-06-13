إن شاء الله يعجبكم.. محمد إمام يروج لأحدث أعماله السينمائية

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أحمد جودة - القاهرة - روج الفنان محمد إمام لأحدث أعماله السينمائية والذي يحمل اسم اللعب مع العيال، والذي يعرض حاليًا في جميع دور العرض السينمائية ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المقبل لعام 2024.

ونشر محمد إمام صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام وكتب عليها معلقًا: "توكلنا على الله فيلم اللعب مع العيال موجود حاليًا بجميع السينمات في مصر والوطن العربي إن شاء الله يعجبكم جدًا".

طرح البرومو التشويقي لفيلم اللعب مع العيال

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم اللعب مع العيال، البرومو التشويقي، وظهر الفنان محمد إمام، في مواجهة الفنان باسم سمرة، والفنان بيومي فؤاد، خلال أحداث العمل التي تدور في البدو، ويهرب محمد إمام ويواجه العديد من المشكلات، انتهي المخرج شريف عرفة من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" في إحدى أستوديوهات المريوطية، حيث يتم خلال تلك الأيام الانتهاء من مونتاج تلك المشاهد ليكون الفيلم، ليدخل بعدها في المراحل النهائية ليكون الفيلم خلال الفترة القادمة جاهزًا لعرضه تجاريًا في عيد الأضحي القادم.

أبطال فيلم اللعب مع العيال





يعد فيلم اللعب مع العيال، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام كل من الفنانة أسماء جلال والفنان باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

أحداث فيلم اللعب مع العيال





تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.