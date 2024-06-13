استنونا.. حمدي المرغني يروج لأحدث أعماله الفنية

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان حمدي المرغني لأحدث أعماله الفنية وهي مسرحية ميمو والتي من المقرر عرضها في عيد الأضحى المقبل لعام 2024، على مسرح جراند نايل تاور.

وقام حمدي المرغني بنشر البوستر الدعائي للمسرحية عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتب معلقًا: "ميمو×العيد استنونا كل سنة وانتوا طيبين على مسرح جراند نايل تاور".

عرض مسرحية ميمو في مصر







جدير بالذكر إنه يستعد أحمد حلمي لعرض مسرحية ميمو في عيد الأضحى، حيث كشف عرضه مسرحية ميمو في مصر، بعد عرضها ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية أكثر من مرة، برعاية المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، وتحقيقها نجاحًا كبيرًا.





أسعار تذاكر مسرحية ميمو





وتضمنت أسعار التذاكر عدد من الفئات المختلفة وهي "الفضية: 500 جنيه، الجناح الذهبي: 750 جنيه، الذهبية: 900 جنيه، الجناح البلاتيني: 1250، البلاتينية: 1500 جنيه".





أحداث مسرحية ميمو





تدور أحداث مسرحية "ميمو" في إطار كوميدي حول "مسعود" المهمش من أسرته والمجتمع حينما يقرر النجاح وإثبات نفسه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، لكن ما يحدث مختلف تمامًا عن توقعاته وخطته التي رسمها لنفسه.

وشارك ببطولة المسرحية: الفنانة هنا الزاهد، الفنان أحمد رزق، الفنانة هنا شيحة، الفنان حمدي الميرغني، تأليف ضياء محمد، وإخراج هشام عطوة.

أعمال حمدي المرغني المقبلة

جدير بالذكر إنه ينتظر حمدي المرغني عرض فيلم عصابة الماكس والذي سيشارك فيه كضيف شرف، وهو من بطولة النجم أحمد فهمي، والذي من المقرر طرحه في دور العرض السينمائية بموسم عيد الأضحى المقبل، من تأليف أمجد الشرقاوي ومن إخراج حسام سليمان، ويعد حمدي المرغني رقم 6 في ضيوف الشرف، حيث يشارك أيضًا أحمد السقا ومحمد ثروت وكريم فهمي، هشام ماجد، حمو بيكا، وعدد آخر من الفنانين سيتم الإعلان عنهم.

كما يستأنف حمدي المرغني تصوير مسلسل للأذكياء فقط والذي كان من المقرر عرضه في موسم رمضان الماضي، ويشارك في بطولته كل من ريم سامي، كريم عفيفي، رنا رئيس، دعاء حكم، محمود البزاوى، وآخرون، إخراج محمد حماقى، تأليف محمد ناير.