بعد صفع عمرو دياب له.. شاب الأقصر يطالب بـ مليار جنيه تعويض

القاهرة - محمد ابراهيم - وتقدم 53 محاميًا من مدينة إسنا بمحافظة الأقصر جنوب الصعيد، دعوى إدعاء مدني ضد المطرب عمرو دياب، للمطالبة بمبلغ مليار جنيه لصالح الشاب صاحب أزمة الصفعة الشهيرة.



وكشف مقيمو الدعوى إن ما حدث من عمرو دياب شئ مخجل لكل أبناء الأقصر، بعد صفعة لشاب في أحد الأفراح.

وادعى حسين عبد الله المطعني المحامي المُوكل بالدفاع المدني عن الشاب المصفوع" أسامة اسعد"، مطالبا بالحصول على مليار جنيه من الفنان عمرو دياب، وعلى سبيل التعويض المؤقت للمجني عليه طالب المحامي بتعويض بمليون وواحد جنيه.

وحددت محكمة جنح التجمع جلسة 30 يوليو المقبل لنظر الجلسة، في الدعوى المقامة ضد عمرو دياب بتهمة البلطجة والتنمر على الشاب سعد أسامة المصفوع.

واستعجلت جهات التحقيق تحريات المباحث التكميلية حول البلاغ المقدم من عمرو دياب في واقعة المعجب صاحب أزمة الفرح الشهير.

أزمة عمرو دياب

يذكر أن ضرب الفنان عمرو دياب لشاب في حفل زفاف مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حيث تداول رواد الإنترنت مقطع فيديو يظهر فيه دياب وهو يصفع الشاب الذي حاول التقاط صورة معه، وأثار هذا الفيديو جدلًا واسعًا، وانقسمت الآراء بين مؤيد لتصرف دياب رافضًا للمضايقات التي يتعرض لها الفنانون،وبين منتقد لتصرفه واعتباره مبالغًا فيه.