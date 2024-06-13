أبناء نيللي كريم السبب في انفصالها عن هشام عاشور ؟ الفنان يوضح

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان هشام عاشور، حقيقة تسبب أبناء الفنانة نيللي كريم في انفصالهما الذي حدث منذ أيام.

وقال هشام عاشور، في لقاء خاص مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج تفاصيل المذاع على قناة صدى البلد 2، أنه مازال يكن كل الاحترام والتقدير لطليقته الفنانة نيللي كريم،: «أنا مش حاسس أنها طليقتي وليها كل الاحترام والتقدير وهتفضل حبيبتي وهنفضل أصدقاء وده كلام مفروغ منه، ومش كل الناس اللي بتطلق الحب بيختفي، لكن بيحصل تقصير في بعض الأمور وكان واضح أننا هنوصل لطريق الانفصال».

وكشف هشام عاشور حقيقة أن أبناء نيللي كريم السبب في الطلاق، قائلًا: «كلام غير حقيقي، الولدين أصدقائي والبنات أيضًا، شائعات كثيرة مش هقول من صحفي؛ لأنه بيبقى عنده أمانة مهنة، لكن دول ممكن يبقوا من الشباب اللي بتروح الجنازات، ويصورا ويقولو أي كلام عشان يعملوا مشاهدات».

زواج نيللي كريم وهشام عاشور

تزوجت الفنانة نيللي كريم من لاعب الإسكواش هشام عاشور وذلك في عام 2021م، وسط حفل زفاف كبير بمدينة الجونة، وحضره عدد كبير من نجوم الفن، وأكدت نيللي في ذلك الوقت أنها كانت لا تريد أحدًا سوى الأقارب فقط، وأنها كانت لا تنوي إقامه حفل زفاف كامل، ولكن وجدت الناس يقدمون على الحفل دون دعوة لهم، مشيرةً إلى أن هذا اليوم كان من أسعد أيام حياتها.

وكان قد طلب هشام عاشور الزواج من نيللي كريم عندما رأها في أحد شواطئ مدينة الجونة، ولكنها رفضت للمرة الأولي مؤكدة أن أول مقابلة بينهما كانت مرتدية بيجاما.