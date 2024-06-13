مشاهير ندموا على خضوعهم لعمليات التجميل (تقرير)

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أحمد جودة - القاهرة -

الكثير من المشاهير يلجؤون إلى إجراء عمليات تجميل، فمنهم من يعترف ومنهم من ينكر بإجرائهم لعمليات التجميل، فالجمال شئ مهم فالجمال لا يقتصر فقط على الشكل بل يتمثل جمال الروح والقلب، وهناك من يندم بإجراء بعمليات التجميل لتشويه منظرهم.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن مشاهير ندموا على خضوعهم لعمليات التجميل



مايا دياب



صرحت الفنانة اللبنانية مايا دياب بأنها "ندمت على عمليات التجميل التي أجرتها والتي أثرت سلبًا على ملامح وجهها". وأكدت أنها تود العودة إلى مظهرها الطبيعي لكن الأمر أصبح صعبًا بعد تكرار هذه العمليات.

سميرة سعيد



قالت الفنانة سميرة سعيد إنها "أصبحت تشعر بالخوف من المرآة بعد عمليات التجميل التي أجرتها"، مشيرة إلى أنها باتت تتجنب الظهور أمام الكاميرات بسبب تغير ملامح وجهها.

جيهان نصر

أكدت الفنانة جيهان نصر أنها "ندمت على إجراء عمليات التجميل التي غيرت ملامح وجهها بشكل كبير"، مشيرة إلى أنها عانت من مضاعفات صحية بسببها.

بيلي آيليش

قالت بيلي آيليش في إحدى المقابلات في عام 2022: "أنا كنت متحمسة لإجراء عمليات تجميلية عندما كنت في المراهقة، لكن الآن أنا أندم على ذلك. لقد فقدت بعض الهوية الخاصة بي وأصبحت أشبه بالجميع الآخرين."

أشتون كوتشر



قال أشتون كوتشر في عام 2020: "كنت أرغب في إجراء عمليات التجميل في السابق للتخلص من علامات الشيخوخة، لكنني الآن أفهم أنها ليست الطريقة الصحيحة. يجب علينا تقبل أنفسنا كما نحن."

ميشيل كيغان

أجرت ميشيل كيغان عدة عمليات لترقيع الوجه وملء الشفاه. لاحقًا، شعرت أنها أفرطت في التجميل وأدى ذلك إلى ظهور ندوب وتشوه طبيعة ملامحها. وقالت: "لم أعد أعرف وجهي الحقيقي".

ميغان فوكس



أجرت ميغان فوكس عمليات لشد الوجه والرقبة وتغيير شكل أنفها. وتحدثت عن معاناتها من آثار الندوب والتشوهات في وجهها.