منذر رياحنة يخطف الأنظار أثناء تكريمه في الجامعة الأمريكية بالأردن

القاهرة - محمد ابراهيم -

تمكن الفنان منذر رياحنة في خطف أنظار الجمهور، أثناء تكريمه بالجامعة الأمريكية في الأردن.

أكد رئيس الجامعة الدكتور مآمون عكروش اهتمام الجامعة الكبير بدعم الفنون الراقية من خلال إبراز إبداع الطلاب في مجال السينما وتشجيعهم على التفوق في الفن الملتزم، مما يتيح لهم فرصة لتبادل الثقافات والخبرات.

وأشار إلى أن السينما تعد أداة هامة في المجتمعات، حيث تسهم في تجاوز الأمية بفضل سهولة استيعابها، وتعزز الإبداع والانفتاح والتغيير الإيجابي، فضلًا عن دورها في الحفاظ على الهوية المحلية.



تم عرض فيلم "غمامي" تضامنًا مع الشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة، مما يعكس التزام الجامعة بالقضايا الإنسانية والاجتماعية.



كما تم عرض فيلم "بصمة روح" الذي يروي تجربة وقصة نجاح النجم منذر رياحنة، وأعدته المشرفة على المهرجان الفنانة الدكتورة مارغو حداد.

وحضر الحفل كل من البروفيسور كامل محادين، ورئيس هيئة الأفلام الملكية السيد مهند البكري، والموسيقار الدكتور هيثم سكرية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة والمدعوين الآخرين.

أكد النجم منذر رياحنة أن اختيار الأفلام الفائزة تم بدقة وفق معايير محددة من لجنة تحكيم متخصصة، ضمت كل من رئيس هيئة الأفلام الملكية السيد مهند البكري، والدكتور صالح صالح. شملت هذه المعايير: الفكرة، تحقيق الهدف، القوالب الفنية، جمال الصورة، اختيار مواقع التصوير، تكوين المشاهد، الانتقال السليم بين اللقطات، وحركة الكاميرا، بالإضافة إلى ملاءمة التقنيات والفنيات في التصوير، والإخراج، والتمثيل، والسيناريو.



الجوائز الممنوحة جاءت كالتالي:

جائزة أفضل ممثل: الممثل إلياس القريشي بدور عصفر من فيلم "The Hand’s of the Creator" للمخرجة جلوريا نجم.



جائزة أفضل ممثلة:الممثلة فريدة بيدس بدور بيلسان من فيلم "The Hand’s of the Creator" للمخرجة جلوريا نجم.

جائزة لجنة التحكيم:فيلم "Shams" للمخرجة تالا أبو نعمة.



جائزة أفضل Cinematography: فيلم "The Hand’s of the Creator" للمخرجة جلوريا نجم



جائزة أفضل فيلم عن غزة:فيلم "Khalid" للمخرج لؤي قصراوي.

جائزة أفضل إخراج:فيلم "The Hand’s of the Creator" للمخرجة جلوريا نجم.

جائزة أفضل سيناريو:فيلم "The Hand’s of the Creator" للمخرجة جلوريا نجم.

على هامش فعاليات المهرجان الذي أدارته كل من الإعلامي زيد بواب والمذيعة علياء الحموري، عقد النجم رياحنة جلسة حوارية حول التمثيل والذكاء الاصطناعي والأبعاد الضرورية للممثل الجيد وتطوير موهبته، مشددًا على أن التمثيل من أصعب المهن التي تتطلب مجهودًا كبيرًا، ومؤكدًا أن الفنان يجب أن يجيد المهارات والأساسيات الضرورية في هذا المجال الممتع رغم صعوبته.

في ختام الحفل، وزع رئيس الجامعة الدروع على الطلاب الفائزين، وكرم النجم منذر رياحنة ورئيس هيئة الأفلام الملكية السيد مهند البكري بدرع الجامعة تقديرًا لجهودهما في دعم المسيرة الفنية في الأردن.

تكريم منذر رياحنة في الجامعة الأمريكية يعد بداية لمهرجان سنوي لطلاب الجامعة الأمريكية في مادبا للسينما، مما يسهم في تعزيز المشهد الفني والثقافي في الأردن وتوفير منصة للطلاب لعرض مواهبهم وإبداعاتهم السينمائية.