نوستالجيا.. سر غضب عبد الحليم حافظ من هند رستم وكرهها لمصطلح ملكة الإغراء



القاهرة - محمد ابراهيم -

حياة النجوم لا تنتهي من الكواليس والأسرار، والكثير من المعجبين يودون المعرفة أكثر عن نجومهم المفضلين، ومن أكثر النجمات اللآتى يملكن حكايات مشوقة هى الفنانة هند رستم والتى قدمت العديد من الشخصيات والأدوار الشيقة ونجحت في تقديم أدوار الاغراء بطريقة مختلفة.

ويبرز دوت الخليج الفني أبرز الأسرار والمواقف في حياة هند رستم

هند رستم تسبب في غضب عبد الحليم حافظ



قبل البدء في تصوير فيلم "أبي فوق الشجرة"، اتصل الكاتب الراحل إحسان عبد القدوس بهند رستم ليطلب منها أن تشاركه العمل، فسألته عن المخرج، فقال لها إنه مخرج الروائع حسين كمال، وعندما سألته عن البطل أخبرها أنه عبد الحليم حافظ.

وأخبرته هند بالرفض، بسبب أن العمل به العديد من القبلات والأحضان التي لا تقبل أن تفعلها في هذا التوقيت، احترامًا لزوجها، وابنتها التي بدأت تكبر.



كان الرفض مفاجأة، وخاصة أن العندليب شاركته كبار النجمات في أفلامه من أول سيدة الشاشة، وحتى شادية، إلا أن هند كررت رفضها، وشعر عبد الحليم حافظ بالغضب من هذا الرفض، الذي أرجعته هند لكثرة القبلات والأحضان.

الفنانة كشفت وقتها كذلك أنها بحسها شعرت أن الجمهور سيكره دور الراقصة التي تبعد البطل عن حبيبته، ولذلك لم توافق، وشعرت أن هناك شيئا يبعدها عن السيناريو ويجعلها غير مقتنعة به.



غضب عبد الحليم حافظ زاد عندما وافقت هند في نفس العام على مشاركة الفنان فريد الأطرش بطولة فيلم "الخروج من الجنة"، والعجيب أن فيلم العندليب نال انتقادات واسعة بسبب كثرة مشاهده الساخنة. حسب "الموعد".



من لقبها بملكة الإغراء؟

كشفت هند رسم في إحدى اللقاءات أنها لا تحب مصطلح ملكة الإغراء والإعلامي الراحل مفيد فوزي هو الذي أطلق هذا اللقب،بل تحب لقب "حرم الدكتور محمد فياض" لتعبر عن مدي حبها وتقديرها لزوجها العزيز حيث قالت:

"النجمة لما بتبقى مرات دكتور أو مهندس أو أيا كانت وظيفته.. أنا بحب أقول ليه مدام دكتور فياض.. بحب أوي الكلمة دي.. ومش معنى كده إني مابحبش اسمع هند رستم.. لا، إنما بحس مدام الدكتور فياض بالشغل والعمل والمسئولية."

سر بكاء هند رستم أمام القاضي



بكت هند أمام القاضي لإثبات نسب ابنتها الوحيدة بعد قرار زوجها المخرج حسن رضا بعدم اعترافه بابنته وإنكار نسبها.

ولهذا لجأت هند في رفع دعوى قضائية ضده دامت لمدة 4 سنوات وعلى الرغم من ثبوت صحة جميع الأدلة والمستندات، إلا أن القاضي لم يفصل في الأمر نظرًا لتهرب حسن رضا من المثول أمام المحكمة ولكن تم إثبات النسب في نهاية المطاف.