إيناس كامل تعود لتصوير مشاهدها في مسلسل "تيتا زوزو" لإسعاد يونس

القاهرة - محمد ابراهيم - عادت الفنانة إيناس كامل تصوير أحدث مسلسل لها بعنوان "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس، حيث تم تصويرة يومين قبل شهر رمضان الماضى وتوقف بسبب انشغال الأبطال بأعمالهم الرمضانية.

وتجسد إيناس خلال أحداث العمل شخصية زوجة الفنان نور محمود وحماتها إسعاد يونس.

أحداث مسلسل تيتا زوزو

ويذكر أن مسلسل "تيتا زوزو" مكون من 30 حلقة، والتي تدور أحداثه إطار اجتماعي لايت، ومقرر عرضه فى الأوف سيزون على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

مسلسل "تيتا زوزو" من بطولة كلا من إسعاد يونس،محمد كيلاني، مصطفى غريب، حمزة العيلي، نور محمود،إيناس كامل،وإيمان يوسف، محمود البزاوي، مجدى بدر، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.