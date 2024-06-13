بعد كتب كتابها.. تعرف على إدريس عبد العزيز زوج سلمى أبو ضيف

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت الفنانة سلمى أبو ضيف اليوم بعقد قرانها على رجل الأعمال إدريس عبد العزيز بعد خطوبتها الشهر الماضي بحضور الأهل والأصدقاء.

من هو إدريس عبد العزيز

هو رجل يحمل الجنسية السويسرية ويعمل مدير مبيعات في شركة طائرات عالمية، شخص محب للفن ومشجع لنادي ريال مدريد، وجمعته صداقة لسنوات بزوجته سلمى أبو ضيف في رحلة لدبي

حققت سلمى أبو ضيف نجاح كبير لمسلسل “ أعلى نسبة مشاهدة” حيث تدور أحداث مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" عن قصة حقيقية، حول (شيماء)؛ وهي فتاة تنحدر من عائلة بسيطة مهووسة بموقع الـ(تيك توك)، حيث تقع لها العديد من الأمور المشوقة، تناقش من خلاله فكرة الإبتزاز الإلكتروني الذي تتعرض له بعض الفتيات في مجتمعنا، وتتوالى الأحداث، ومسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة حيث أنه مكون من 16 حلقة.

المسلسل بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف، جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل