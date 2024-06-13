بتوقيع عزيز الشافعي وتامر حسين.. عمرو دياب يضرب التريند بأحدث أعماله الغنائية الجديدة "الطعامة"

القاهرة - محمد ابراهيم -

حقق النجم عمرو دياب نجاحًا جديدًا من خلال أحدث أعماله الغنائية الجديدة، والتي تحمل اسم "الطعامة".

وقد تصدرت قوائم الأغاني الأكثر شهرة على منصات التدوين الاجتماعي والموسيقى الرقمية منذ طرحها، حيث حرص الملحن والشاعر عزيز الشافعي على مشاركة الأغنية من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، وأرفق بتعليق قال فيه:"الطعامة عمرو دياب، الأغنية من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماستر أمير محروس، إنتاج شركة ناي".



تعليقات الجمهور على منشور عزيز الشافعي

وقد لاقت الأغنية ترحيبًا واسعًا من قبل الجمهور ومحبي الموسيقى العربية، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مليار مبروك، دايما في القمة، بالتوفيق والنجاح الدائم، اللحن عالمي، الأغنية عظمة، وغيرها من التعليقات.

كلمات أغنية الطعامة



وجاءت كلمات الأغنية على النحو التالي /روحي ليك إنت طايرة بترفرف نفسي تعرف الغلاوة ديامانا حياتي لاقيتها بتصفصف علي حبيبي وروحي وعينياأموت أموت أنا في الطعامه ديافي حاجه بينا حلوة بتريح.

في المقابلة باينة اهي علياعايز افسر تاني وأوضح ده انت عامل حالة مزاجيةأموت أموت أنا في الطعامه دياعلى شفايفك سيل عسل نقطلون عيونك جه وقضى.

علياماهو طبيعي لو الشجر سَقطع الخد تفاح دي جاذبيةأموت أموت أنا في الطعامه ديا

آخر أعمال عزيز الشافعي

والجدير بالذكر آخر أعمال الملحن والشاعر عزيز الشافعي أغنية استغنينا للفنان محمد شرنوبي، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي،وأغنية صحاب مصانوش لـ ساندي، والتي حازت على إعجاب الجماهير.

