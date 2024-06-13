نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال عنبر تروج لـ مسرحيتها الجديدة "عفاريت عليك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

روجت الفنانة نهال عنبر عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، لأحدث أعمالها المسرحية، التي تحمل اسم "عفاريت عليك"، والمقرر عرضها في موسم عيد الأضحى 2024.

ونشرت "عنبر" صورة لها، وعلقت عليها قائلة:"هستناكم في مسرحية عفاريت عليك بداية من ثالث أيام عيد الأضحى المبارك ،18 يونيو اخراج نور عفيفي، في مسرح عبد المنعم جابر في كامب شيزار بالاسكندرية ".

أبطال وصناع مسرحية "عفاريت عليك"



يشارك في فريق عمل مسرحية "عفارت عليك" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: نهال عنبر، منير مكرم، كريم الحسينى، مراد فكري، أحمد بسيم، نيڤين رفعت، سمير بدير، شريهان قطب، هبة غندور، حسيني زهران، شيماء النمس، آمل أشرف، عمرو أمين، بوسي الأمير، ومن إخراج نور عفيفي.

آخر أعمال نهال عنبر

يذكر أن آخر أعمال نهال عنبر الفنية كان من خلال مشاركتها في مسلسل "دون سابق إنذار" بطولة آسر ياسين، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل "دون سابق إنذار"

شارك في بطولة مسلسل "دون سابق إنذار" بجانب الفنان آسر ياسين كوكبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم:عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين،ومن إخراج هانى خليفة.