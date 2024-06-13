أستعدادا لعرضة قريبا.. هيفاء وهبى تنتهى من تصوير فيلم "ولاد المحظوظة"

القاهرة - محمد ابراهيم - انتهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى مساء يوم الثلاثاء من تصوير مشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد الذي يحمل اسم "ولاد المحظوظة".

ومن المقرر أن يستكمل المخرج مرقس عادل عمليات المونتاج والمكساج وتجهيز الفيلم للعرض فى موسم الصيف هذا العام.

أبطال فيلم ولاد المحظوظة

ولاد المحظوظة، يدور في إطار رومانسي كوميدي، يضم بيومي فؤاد، كريم عفيفي، نانسي صلاح، محمود الليثي، توني ماهر، وسليمان عيد، حجاج عبد العظيم والفيلم من تأليف هيثم سعيد وإخراج مرقس عادل.

أخر أعمال هيفاء وهبي

يذكر أن آخر أغاني هيفاء بعنوان يا نحلة، والتي طرحتها خلال الفترة الماضية عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، وقدمتها على طريقة الفيديو كليب، وتخطت 3 ملايين مشاهدة حتى الآن بعد 3 أسابيع على طرحها، وتصدرت بها التريند، والأغنية من كلمات مصطفى حسن، وألحان بلال سرور وتوزيع وفواصل موسيقية هاني ربيع، وميكس وماستر سليمان دميان